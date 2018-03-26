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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Beşiktaş'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Olay yeri

İlk Müdahale Polis Baros Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-Şoför alkol kontrolü
-Röportaj
-Ambulans gidişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş'da yolun karşısına geçmek isten bir kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, Beşiktaş Barbaros bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Duygu Engin yönetimindeki 41 EU 323 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Kazada yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını tedavi edilmesi için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri sürücü Duygu Engin'e alkol testi yaptı. Alkol kullandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmayan şoför, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anını anlatan şoför Duygu Engin, "Orta şeritte minibüs vardı. Bende minibüsü sollayayım dedim. Minibüsün önünden çıktı yaya. Haliyle duramadım ben sol şeritteydim" dedi.

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