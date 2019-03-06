-- Şef Mehmet Çağlayan’ın sunumundan görüntü

-- Farklı ülkelerin reyonlarından görüntüler



( BERLİN ) - Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na 180 ülkeden 11 bin katılımcı- Türkiye’nin standında “Göbeklitepe Arkeolojik Alanı” öne çıkarıldı BERLİN



- Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB), kapılarını ziyaretçilerine açtı. 180 ülkeden yaklaşık 11 bin katılımcı, işletme ve kurum katıldığı fuarı ziyaretçi sayısının 200 bini geçmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan ve her yılın 6 ve 10 Mart günleri arasında düzenlenen ITB, 1966’dan bu yana bütün dünyadan sektör temsilcilerini, uçak şirketlerini, tur operatörlerini, otel işletmecilerini, hava limanı işletmelerini, uçak şirketlerini ve seyahat etmek isteyenleri aynı çatı altında buluşturuyor. Ülkeler, fuar boyunca kültürel, tarihi, coğrafi, değerlerini tanıtma fırsatı bulacak. Ayrıca fuar boyunca düzenlenecek çeşitli konferans ve toplantılarda sektörün, geleceği, sorunları, çözüm yolları masaya yatırılacak. Bu yıl fuara Malezya partnerlik yaparken, fuarın teması “iklim ve ekoloji.” Türkiye her sene olduğu gibi bu yıl da ITB’ye çok yönlü, büyük bir katılım gösterdi. Türkiye’nin, kültür ve turizm alanlarındaki değerleri, Berlin Fuarı’nda 3.2 numaralı holde yer alan ve yenilikçi bir anlayışla hazırlanan toplam 2004 metrekarelik alanda, turizm profesyonelleri ve ziyaretçilerle paylaşılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da fuara katılarak sektöre olan yakın desteğini sürdürüyor. Göbeklitepe tanıtılıyor Bu yıl, Türkiye’nin standında “Göbeklitepe Arkeolojik Alanı” öne çıkarıldı. 2018 yılında Unesco Dünya Miras Listesine alınan ve 1995 yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen kazılarla gün yüzüne çıkarılan Göbeklitepe’nin maketi, stantta sergileniyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesinde nasıl tasarlandığı hala bilinmeyen tapınak, Mısır Piramitleri'nden ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olması nedeniyle, hem turistlerin hem de bu alandaki bilim adamlarının dikkatlerini üzerine çekiyor. Fuar kapsamında, ünlü şef Mehmet Çağlayan, Türk mutfağının yerel ve inovatif yemeklerinden oluşan bir sunum gerçekleştirdi. İlk üç gün sadece sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olan ITB Berlin, son iki gün ise kapılarını bütün ziyaretçilere açacak.

