Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Berkin Elvan ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi

Berkin Elvan ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi

Berkin Elvan Arşiv

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Müebbet Hapis Polis Memuru Duruşma Savcısı Mahkeme Heyeti Takipsizlik Kararı 


- Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, sanığın kusur oranlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Gezi Parkı olaylarında Okmeydanı’nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık polis F.D. SEG-BİS ile bağlanırken, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve avukatları katıldı.
Duruşmada dinlenen tanık, olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini ve bu yüzden olay gününü hatırlamadığını belirtti.
Tanığa olay gününe ilişkin kamera görüntülerinin izletildiği esnada Berkin Elvan’ın anne ve babası salondan çıktı. Mahkeme başkanı, sanık F.D.’nin eylemler sırasında ZET tüfeğini kullanmaya ilişkin kurusu olup olmadığının tespitine yönelik İzmir Foça Jandarma Okulu Komutanlığı’ndan istenen raporun dosyaya geldiğini kaydetti.
“Elimizden geleni yaptık” Gelen raporunun mahkemenin istediği hususları cevaplamadığını belirten başkan, “Dosya yüzde 80-90 bitmiş durumda. Davanın bir an evvel bitmesi için elimizden geleni yaptık. Dosyada hatta ilk başta bir keşif yapılmadı. Biz mahkeme olarak yaptık. Hatta Ancak eksik bir husus kalmasın istiyoruz. Bu nedenle dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdik. Oradan gelecek sonuca göre tarafların esasa ilişkin beyanlarını alacağız ve dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcıya göndereceğiz” ifadelerini kullandı. İzmit Foça Jandarma Okulu Komutanlığı’nın hazırladığı raporda, yapılan test atışlarına göre sanık olduğu iddia edilen kişinin kasıtlı vurmak istediği bir hedefe nişan alarak atış yapsa dahi isabet ettirme olasılığının düşük olduğu kaydedildi. Bu hususu sadece kendisinin bilebileceğinin ifade edildiği raporda, mevcut görüntü kayıtlarının net olmadığından dolayı kusur oranının tespiti için yetersiz kaldığı belirtildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ZET tüfeği kullandığı ve sanık olduğu iddia edilen F.D.’nin yasal mevzuatlara uygun hakaret edip etmediğine ilişkin kusur oranlarının belirtildiği bir rapor düzenlemesi için Adli Tıp Kurumu’na dosyayı gönderilmesine karar verdi. Heyet, Adli Tıp Kurumu’ndan raporun gelmesinin ardından tarafların beyanını sunması ve duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ‘müşteki’ olarak yer alırken, polis memuru F.D.'nin ‘Olası kastla adam öldürmek’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti. İddianamede, hakkında soruşturma yürütülen 42 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verilmişti. (İD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı