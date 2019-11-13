Berkin Elvan ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi



- Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, sanığın kusur oranlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Gezi Parkı olaylarında Okmeydanı’nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık polis F.D. SEG-BİS ile bağlanırken, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık, olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini ve bu yüzden olay gününü hatırlamadığını belirtti.

Tanığa olay gününe ilişkin kamera görüntülerinin izletildiği esnada Berkin Elvan’ın anne ve babası salondan çıktı. Mahkeme başkanı, sanık F.D.’nin eylemler sırasında ZET tüfeğini kullanmaya ilişkin kurusu olup olmadığının tespitine yönelik İzmir Foça Jandarma Okulu Komutanlığı’ndan istenen raporun dosyaya geldiğini kaydetti.

“Elimizden geleni yaptık” Gelen raporunun mahkemenin istediği hususları cevaplamadığını belirten başkan, “Dosya yüzde 80-90 bitmiş durumda. Davanın bir an evvel bitmesi için elimizden geleni yaptık. Dosyada hatta ilk başta bir keşif yapılmadı. Biz mahkeme olarak yaptık. Hatta Ancak eksik bir husus kalmasın istiyoruz. Bu nedenle dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdik. Oradan gelecek sonuca göre tarafların esasa ilişkin beyanlarını alacağız ve dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcıya göndereceğiz” ifadelerini kullandı. İzmit Foça Jandarma Okulu Komutanlığı’nın hazırladığı raporda, yapılan test atışlarına göre sanık olduğu iddia edilen kişinin kasıtlı vurmak istediği bir hedefe nişan alarak atış yapsa dahi isabet ettirme olasılığının düşük olduğu kaydedildi. Bu hususu sadece kendisinin bilebileceğinin ifade edildiği raporda, mevcut görüntü kayıtlarının net olmadığından dolayı kusur oranının tespiti için yetersiz kaldığı belirtildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ZET tüfeği kullandığı ve sanık olduğu iddia edilen F.D.’nin yasal mevzuatlara uygun hakaret edip etmediğine ilişkin kusur oranlarının belirtildiği bir rapor düzenlemesi için Adli Tıp Kurumu’na dosyayı gönderilmesine karar verdi. Heyet, Adli Tıp Kurumu’ndan raporun gelmesinin ardından tarafların beyanını sunması ve duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ‘müşteki’ olarak yer alırken, polis memuru F.D.'nin ‘Olası kastla adam öldürmek’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti. İddianamede, hakkında soruşturma yürütülen 42 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verilmişti. (İD-



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