Bergama yörüklerle şenlendi

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Bergama ilçesinde Kuzey Ege Bergama Yörükleri Geleneksel Atçılık Cirit Cop Oyunları Derneği ve Bergama Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından düzenlenen Bergama Yörük Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İzmir’in Bergama ilçesinde Kuzey Ege Bergama Yörükleri Geleneksel Atçılık Cirit Cop Oyunları Derneği ve Bergama Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği, düzenlediği etkinlikler ile baharı karşıladı. Bergama Topçu Kışlası mevkiinde başlayan etkinliğin ilk gününde Bergama Börü Okçuluk Kulübü sporcularının müsabakaları, geleneksel cirit cop oyunları, Bergama’ya özgü kılıç kalkan ekibinin gösterileri, halk dansları ekibinin gösterileri yer aldı. Bergama Börü Okçuluk Kulübü sporcularının müsabakaları ise büyük alkış aldı. Etkinliğe katılan Bergama Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Nisa Nur Göksun, “Okçuluğa çok merak ettiğim için başladım, değişik geliyordu. Gerçekten severek yapıyorum ve bu sporda ilerlemeyi çok istiyorum” diye konuştu.

Bergama Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Levent Korkmaz da, “6 Mart 2017 tarihinde başlayan çalışmalarımız sonucunda Bergama Börü Okçuluk Kulübü olarak faaliyetlerimize başladık. Yaklaşık olarak şu anda 15 öğrencimiz var. Buraya gösteri yapmaya geldik. Bizi izleyen tüm seyirci ve idarecilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Okçuluk sporcusu 12 yaşındaki İzzet Emir Göldaş ise, “Bergama Mualla Ersezgin Ortaokulu'nda okuyorum. Okçuluk ile bizim okula tanıtıma geldiklerinde tanıştım. Güzel bir spor ve yapmayı seviyorum. Gayet de iyi gidiyor. Her hafta sonu arkadaşlarım ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah ileride daha iyi yerlere geliriz" ifadelerini kullandı. Bergama Kılıç Kalkan Halk Oyunları Ekibinin sergilediği gösteri şenlikte beğeni ile izlendi. Oyuncu Zeki Koparan (63), “Kılıç kalkan ekibine 1973 yılında başladım. O zamandan günümüze bu geleneksel kültürümüzü devam ettirmek üzere arkadaşlarla 2013 yılında tekrar toplandık ve devam ettirmek istiyoruz. 63 yaşındayım, emekliyim. Bütün genç arkadaşlarımızı ekibimize davet ediyorum“ dedi.

Kılıç kalkan oyunlarının Bergama’ya ait bir kültür olduğunu belirten ekip sorumlusu Hakkı Özlü (64 ), "Altaylar'dan, Orta Asya’dan Bergama’ya yerleşen Karesi Beyliği'nin 1200‘lü yılların sonlarından itibaren kılıç kalkan halk oyunları bugün de devam etmektedir. Biz de 1972 yılında Bergama Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla kılıç kalkan oynamaya başladık. 80-85 yıl önce Atatürk Bergama’ya geldiğinde kendisini Bergama Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği karşılamıştır. Bizler de bu kültürü kurduğumuz dernek ile devam ettirmek istiyoruz. Derneğimize gençlerimizi bekliyoruz“ derken, oyuncu Hasan Yarımoğlu da şunları söyledi: "Emekliyim ve 1980-1983 yıllarında rahmetli Ayvaz dedenin talebeleriyiz. Kaybolmaya yüz tutan bu kültürümüzü ayakta tutmak için bu derneğimizi kurduk. Bergamalı gençlerin de bize bu konuda yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bu oyunu ve bu kültürü gençlere aktarmak en büyük amacımız."Bergama Yörük Şenliği, Kuzey Ege Bergama Yörükleri Geleneksel Atçılık Cirit Cop Oyunları Derneği'nin düzenlediği atçılık ve cirit cop oyunlarının ardından Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Dansları Ekibinin gösterilerinin ardından Bergama Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneğinin düzenlediği deve güreşleri ile sona erdi.

