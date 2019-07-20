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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bergama'da fabrikada kazan patladı

Bergama'da fabrikada kazan patladı

fabrikadan görüntüler

Fabrika Akkale Trol 

-yangın alanından görüntüler
-söndürme sonrası soğutma çalışmaları

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Bergama ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir- Çanakkale karayolu üzerinde Ovacık mevkiinde bulunan bir pirina fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı boşaltım alanındaki kazan patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken,çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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