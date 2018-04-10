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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Beraber alkol aldığı arkadaşını göğsünden bıçakladı

Beraber alkol aldığı arkadaşını göğsünden bıçakladı

kan izlerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Zanlının fotoğrafı
-Bıçaklanan şahsın fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir kişi, alkol aldığı yanındaki arkadaşını göğsünden bıçakladı. Göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Liman Caddesi'nde yıkılan eski çekeklerde meydana geldi. İddiaya göre; Ü.Ç. ve 54 yaşındaki Hüseyin Şentürk, birlikte alkol almaya başladı.
Bir süre sonra ikili arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine alkolün de etkisiyle Ü.Ç. masada bulunan ekmek bıçağı ile Şentürk'ü göğsünden bıçakladı. Kalbine yakın mesafeden bıçaklanan Şentürk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Şentürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Ü.Ç. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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