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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Benzin istasyonunda faciadan dönüldü... Kaza anı kamerada

Benzin istasyonunda faciadan dönüldü... Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Benzin İstasyonu Benzin Trol 

-Farklı açılardan kaza anı
-Foto

( İSTANBUL -ÖZEL)- Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla pompa önündeki koruma demirine çarptı İSTANBUL

- Esenyurt'ta benzin istasyonuna yakıt ikmali için gelen aracın sürücüsü aniden hızlanan aracının kontrolünü kaybederek yakıt pompası önündeki koruma demirine çarptı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, aracın pompa yerine demire çarpması faciayı önledi. Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt E-5 yanyolda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 EK 602 plakalı aracın sürücüsü S.T. mazot almak için benzinliğe geldi. Yakıtı olmadığı için duran araç tam benzinlik girişinde aniden hızlandı. S.T.'nin hakimiyetini kaybettiği araç yakıt pompalarının önünde bulunan koruma demirine hızla çarparak savruldu. Aracın üzerinde yakıt pompalarının olduğu kutuya çarpmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Farklı açılardan kameraların kaydettiği görüntülerde, aracın hızla gelmesi ve pompaların önünde bulunan koruma demirine çarpması görülüyor.
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