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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'Beni polisten kaçıramadın' dedi, arkadaşını öldürdü

'Beni polisten kaçıramadın' dedi, arkadaşını öldürdü

Zanlının emniyetten çıkarılması

Hastane Tahkikat Akalan Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Polis otosuna bindirilmesi
-ölen kuaförün fotoları
-Zanlının fotoları

( BURSA -HD) "Beni polisten kaçıramadın" dedi, arkadaşını öldürdü- Arkadaşını yaralayan zanlı polisten kaçmak için zorla bindiği aracın benzini bitince sürücüsünü öldürdü BURSA

- Bursa'da oto alım satım işleri yapan bir kişi, para anlaşmazlığı yüzünden arkadaşını bıçakladı. Olay yerinden kaçarken yoldan geçen bir otomobili çeviren zanlı sürücüyü bıçakla tehdit edip saatlerce şehir turu attırdı. Aracın benzininin bitmesine sinirlenen gözü dönmüş şahıs "Beni polisten kaçıramadın" diyerek bıçakladığı sürücüyü öldürdü. Cinayet ve yaralama suçlarından aranan şahıs polis operasyonuyla saklandığı evde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galeride çalıştığı öğrenilen Servet K.(30), aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden arkadaşı Utku Ö. (32)'yü çıkan kavga sırasında bıçakladı. Servet K. olay yerinden kaçarken ağır yaralı Utku Ö. çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yoldan çevirdiği otomobilin benzini bitince sürücüsünü öldürdü Servet K., kaçarken, o sırada yoldan gelen kuaför dükkanı sahibi 31 yaşındaki Serdar Kekili'nin kullandığı otomobili Çalı caddesi üzerinde durdurdu. Araca binip, Kekili'nin boğazına bıçak dayayan Servet K., "Polis beni arıyor. "Buradan uzaklaşalım. Beni kaçır" dedi.
Nilüfer ilçesinde uzun süre gezindikten sonra otomobilin benzininin bitmesine sinirlenen Servet K. Kuaförlük yapan evli 3 çocuk babası Serdar Kekili'yi de bıçaklayarak otomobilden inip kaçtı. Aracın kapısını açıp dışarıya çıkmaya çalışan kanlar içerisindeki Kekili'yi gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Kekili, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı Olayın ardından zanlının peşine düşen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel ekipler zanlının izine çok geçmeden ulaştı. Servet .K.'nın bir bağ evinde saklandığının tespit edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Zanlı yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Servet K. geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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