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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
'Belgrad-Priştine diyaloğu bölgenin gelişiminde kilit role sahip' - BELGRAD

'Belgrad-Priştine diyaloğu bölgenin gelişiminde kilit role sahip' - BELGRAD

" Belgrad - Priştine diyaloğu bölgenin gelişiminde kilit role sahip" - BELGRAD

: - AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile görüşmesinden detaylar - Brnabic'in açıklaması - Hahn'ın açıklaması - AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn: - "Bu ( Belgrad - Priştine) diyalog, Batı Balkanlar'ın gelişiminde kilit role sahip. Kalıcı çözüm bulunması elzemdir"BELGRAD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun Batı Balkanlar'ın gelişiminde kilit bir role sahip olduğunu belirterek, iki taraf arasında kalıcı çözüm bulunmasının elzem olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da temaslarda bulunan Hahn, Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.Hahn, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bölge ülkelerinin AB'ye üyelik süreçlerini değerlendirerek, 2018'de bu yolda başarılı adımlar atıldığını ancak 2019'da gereken gayretin gösterilmediğini kaydetti.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye çağrıldıktan sonra istifa etmesine de değinen Hahn, iki ülke arasında AB ara buluculuğunda yürütülen diyalog sürecinin devamı açısından siyasi meselelerin çözülmesi gerektiğini söyledi.

Hahn, Belgrad ile Priştine arasındaki diyaloğun Batı Balkanlar'ın gelişiminde kilit role sahip olduğunu vurgulayarak, "Kalıcı çözüm bulunması elzemdir." ifadelerini kullandı.Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de ülkesinin AB'ye üyelik sürecinin gerektirdiği ilkelere bağlı kaldığının altını çizerek, "Bölgesel istikrar ve iş birliği, Sırbistan'ın en büyük hedeflerindendir." dedi.
Tüm bölge güçlü ve istikrarlı olmadığı sürece kendilerinin de olamayacağını ifade eden Brnabic, "Bölgesel iş birliği yıllar sonra ilk kez düşüş yaşıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Kosova'nın Bosna Hersek ve Sırbistan menşeli ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması." dedi.
Bu arada Kuzey Makedonya'daki temaslarının ardından dün Sırbistan'a gelen Hahn, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le de görüşme gerçekleştirdi.

Gümrük Vergisi Basın Toplantısı Toplantı Diyalog Başkent 

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