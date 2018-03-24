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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Belediyenin dalgıçları iş başında

Belediyenin dalgıçları iş başında

Temizlik görevlilerinin dalgıç kıyafetleri ile kanallara girmesi

Uzunlu Kanalizasyon Bild Lodos Gesi 

-Kanaldan detay

( SİVAS )- Sivas Belediyesi ekipleri dalgıç kıyafetleri giyip kanalizasyon borularına girdi SİVAS

- Sivas Belediyesi ekipleri dalgıç kıyafetleri giyip kanalizasyon borularına girdi. Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri Organize Sanayi Bölgesi’nde ki alp yapı temizlik çalışmalarını sürdürdü. Olumsuz hava şartları ve lodos nedeniyle tıkanan ana kolektör hattını normal araçlarla açamayan ekipler çareyi hatlara girerek buldu. Personel 25 metre uzunluğunda ki kanal bacalarına dalgıç elbisesi giyerek girebildi. Dalgıç kıyafetleri ile bacalardan kanallara girip temizlik işlemini gerçekleştirdi. Kullanılan tüpler, personelin kanallar da ki metan gazından etkilenmesini önledi.
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