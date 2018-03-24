Belediyenin dalgıçları iş başında

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( SİVAS )- Sivas Belediyesi ekipleri dalgıç kıyafetleri giyip kanalizasyon borularına girdi SİVAS



- Sivas Belediyesi ekipleri dalgıç kıyafetleri giyip kanalizasyon borularına girdi. Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri Organize Sanayi Bölgesi’nde ki alp yapı temizlik çalışmalarını sürdürdü. Olumsuz hava şartları ve lodos nedeniyle tıkanan ana kolektör hattını normal araçlarla açamayan ekipler çareyi hatlara girerek buldu. Personel 25 metre uzunluğunda ki kanal bacalarına dalgıç elbisesi giyerek girebildi. Dalgıç kıyafetleri ile bacalardan kanallara girip temizlik işlemini gerçekleştirdi. Kullanılan tüpler, personelin kanallar da ki metan gazından etkilenmesini önledi.

