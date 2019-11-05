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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Belediyedeki faaliyetleri terör örgütüne aktaran HDP’li meclis üyeleri yakalandı İzle

Belediyedeki faaliyetleri terör örgütüne aktaran HDP’li meclis üyeleri yakalandı İzle

zanlıların jandarmadan çıkarılması

Terörle Mücadele Adli Kontrol Meclis Üyesi Jandarma Komutanlığı Terör Örgütü 

-İl jandarma komutanlığındaki araçların çıkışı

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile sürekli irtibat halinde olan ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen biri mevcut ve biri de eski HDP’li Hani Belediyesi meclis üyesi olan 3 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü ile sürekli irtibata geçerek verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen Hani Belediyesi HDP meclis üyesi Rojbin kod adlı G.A., Hani Belediyesi HDP eski meclis üyesi A.T. ve E.A. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak belirlenen adreslere operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda Rojbin kod adlı G.A., A.T. ve E.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca Hani Belediyesi HDP meclis üyesi Rojbin kod adlı G.A. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanmış, A.T. ve E.A. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. (YRT-
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