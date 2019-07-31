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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Belediye meyveleri yoksulların yüzünü güldürüyor

Belediye meyveleri yoksulların yüzünü güldürüyor

Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesi Trol 

-Büyükşehir Belediyesi fidanlığında organik olarak yetiştirilen üzüm
-üzümün belediye ekipleri tarafından toplanması
- yetiştirilen üzümün dar gelirli ailelere ikram edilmesi
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Dar gelirli ailelere meyve ikramı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi fidanlığında organik olarak yetiştirdiği meyveler, dar gelirli ailelere ikram ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kontrolünde bulunan Şehit Nusret Fidanlığında toplanan üzümler paketlenerek önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Belediye bünyesinde bulunan yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulu olan Şehit Nusret Fidanlığında her yıl mevsimine bağlı olarak organik üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi üretiliyor. Belediyenin park ve bahçeler daire başkanlığı olarak fidanlığın bakımı yapılarak toplanılan ürünler sosyal işler daire başkanlığı personellerine aracılığıyla ailelere ulaştırılıyor. Ayrıca kendi fidanlığını aktif bir şekilde kullanan büyükşehir belediyesi Şanlıurfa’nın eski sokaklarında olan fidanları üreterek kent merkezinde dikmeyi hedefliyor. (BB-SD-
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