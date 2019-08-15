- Belediye işçisinden 2 milyonluk örnek davranış

-Temizlik işçisi konuşma

-Çantayı unutan adam konuşma

-Başkan yardımcısı konuşma



( MANİSA )- Belediye işçisi 2 milyonluk çantayı sahibine teslim etti MANİSA



- Turgutlu'da belediye işçisi olarak çalışan Durmuş Uğur içerisinde 2 milyon değerinde Türk Lirası, dolar, avro, müşteri çekleri ve boş çek koçanları bulunan çantayı zabıtaya teslim etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli olan işçi Durmuş Uğur, sulama yaptığı parkta bank üzerinde bulduğu ve içinde 172 bin Türk lirası, 3 bin avro, 500 dolar ve 1,5 milyona yakın müşteri çeki bulunan çantayı yetkililere vererek örnek davranış sergiledi. Turgutlu İlçesi Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Parkında Çarşamba akşam saatlerinde sulama yapan Durmuş Uğur, bank üzerinde içinde 172 bin Türk lirası, 3 bin avro, 500 dolar ve 1,5 milyona yakın müşteri çeki bulunan çantayı buldu. Bunun üzerine durumu amirlerine bildiren Uğur, gelen Zabıta ekiplerine çantayı teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Zabıta ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarken, çantanın, Manisa ve İzmir'de akaryakıt istasyonları bulunan Mahsum Örge'ye ait olduğunu belirledi. Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osman Gazi Parkında sulama yaptığı sırada bank üzerinde olduğunu fark ettiğini söyledi.



Yaklaşık 2 saat beklediğini fakat kimse gelmeyince Zabıta'ya haber belirten Uğur, "Turgutlu Belediyesi'nde park ve bahçeler çalışanıyım. Osmangazi Parkı'nda sulama yapıyordum. 2 bayan, 1 erkek ve 1 çocuk yukarıdan gelerek parkta banklara oturdular ve çantayı koydu, yanından poşette vardı. Onlar otururken bende sulama yapıyordum. Beyaz bir taksi geldi, biraz hızlı konuşma oldu. Ben döndüm ve sulama işimi yapmaya başladım. Arkama yeniden baktım kimse kalmamış. Sonra tekrar bakınca çantayı gördüm. 2 saat bekledim ama gelen olmadı. Kimse gelmeyince Zabıta'yı aradım. Zabıta ile birlikte gelerek burada kayıt altına aldık" dedi.

Çanta sahibi Mahsum Örge, cenazeleri olduğundan dolayı İzmir'e gitmek için kardeşleri ile Osman Gazi Parkında buluşmak için beklediklerini sırada aceleden çantayı unuttuklarını söyledi.



Akşam saatlerinde çantanın olmadığını fark ettiklerini anlatan Örge, "Dün akşam Osman Gazi Parkı'nda otururken cenaze nedeniyle kardeşlerimler bir araya gelip İzmir'e gitmemiz gerekti. Kardeşimi beklerken o anda telefon geldi ve aracımız gelir gelmez hemen aracımıza binerek yola çıktık. O heyecanla o anda çanta orada kaldı. Akşam 19.00 civarları çantayı sordum. Araba dediler, baktık arabada da yok. Bu arada nerededir diye düşündük meğerse parkta kalmış aklımıza geldi. Karakola gittik, belediye çalışanı var orada bakalım dedik. Belediye'ye zabıtaya geldik müjdeli haberi bize verdiler. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, çalışanları ile gurur duyduklarını belirterek, çalışanlarının örnek bir davranış sergilediğini söyledi.



(İY-SC-

