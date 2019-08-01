Belediye başkanından mama kaplarına moloz dökülen sokağa ziyaret

-- helvacıoğlu konuşması

--mama kapları çöpe atılması

-- yeni kaplar konuılması

-- yeni kaplardan mama yiyen



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı vatandaşlar tarafından beton dökülen mama kapları kaldırıldı Edirne'nin Keşan İlçesi'nde geçtiğimiz gün sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için bırakılan mama kaplarına beton dökülmüş, bu durum büyük yankı uyandırmıştı. Mama kaplarına beton dökülmesine oldukça üzülen Özen Özkaya'nın çağrısına Keşan Belediyesi'nden cevap geldi. Beraberindeki heyet ile birlikte olayın geçtiği sokağı ziyaret eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, taraflar arasında bir yanlış anlaşılma yaşandığını, Keşan halkının hayvansever bir halk olduğunu belirtti.

Daha sonra beton dökülen mama kaplarını çöpe atan Helvacıoğlu, getirilen mama kabını sokağa yerleştirerek kabın içine mama koydu. (E.A.

