Belediye başkanı israf dedi, helikopter hava taksi oldu

-Kaptanların hazırlanması

-Kaptanlardan görüntü

-Helikopterden görüntü

-Helikopterin hareket etmesi

-Helikopterin havalanması

-Havadan Mersin görüntüsü

-Helikopterin heliporta girdirilmesi

-Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu’nun konuşması



( MERSİN )- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl alınan helikopter, Başkan Vahap Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında bundan böyle ‘Hava Taksi’ olarak hizmet verecek- İsteyen vatandaşların saatlik ve yarım saatlik kiralayabilecekleri helikopter, turistik geziler ve özel amaçlı kullanılabilecek MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak, geçen yıl alınan helikopteri ‘Hava Taksi’ olarak hizmete sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında hayata geçirilen proje ile belediye helikopteri artık turistik amaçlı ve özel kullanımlar için de kiralanabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Nisan ayında alınan helikopter, Başkan Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında yepyeni bir görev ile hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait helikopter, artık Hava Taksi hizmeti de verecek. Göreve geldiği günden bu yana tasarruf tedbirleri konusundaki kararlılığını sürdüren Başkan Seçer’in son hamlesi, kamu yararına yapılacak hizmet ve görevlerin kullanımı ve hava kontrollü denetimler amacıyla alınan helikopteri vatandaşın aktif kullanımına kazandırmak oldu. Mersinlilerin, genellikle denetim hizmetleri için gökyüzünde görmeye alışık olduğu çift motorlu helikopter, artık vatandaşlar tarafından uygun fiyatlara turistik amaçlı ve özel kullanımlar için kiralanarak Hava Taksi olarak hizmet verebilecek. Turistik geziler için 3 farklı rota oluşturuldu Özellikle zaman sıkıntısı yaşayan vatandaşların ilgi göstermesi beklenen Hava Taksi hizmeti, sevdiklerine sürpriz yapmak ve Mersin’i gökyüzünden izlemek isteyenlerin de hizmetinde olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Mersin’in eşsiz güzelliklerini bir de böyle keşfedin” sloganıyla turistik geziler için Hava Taksi hizmetini tercih edenlere özel, 3 farklı turistik rota oluşturdu. Mersin’in birçok tarihi ve doğal güzelliğinin gökyüzünden keşfedebileceği 20, 30 ve 40 dakikalık rotalar ile vatandaşlar, Mersin’in eşsiz güzelliklerinin keyfini çıkarabilecek. 4-6 kişi kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin, yarım saatlik kiralama ücreti ise 4 bin 500 TL olarak belirlendi. Hava Taksi hizmetinden faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş tarihinden en az iki gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerektiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Hava Taksi uygulaması ile Mersin’in 10 ilçesine uçuş yapılabildiğini söyledi.



Hava Taksi ile gece uçuşu yapılamadığını ifade edin Topçuoğlu, helikopterin gün içerisinde sürekli olarak kullanılabileceğini kaydetti.

(KYM-

