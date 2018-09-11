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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Belediye başkanı, düğünde belde halkını böyle uyardı

Belediye başkanı, düğünde belde halkını böyle uyardı

Düğünden görüntü

Festival Mermi 

-Başkan Düğünde konuşma
-Belediye Başkanı Burhan Sezgin açıklama

( ZONGULDAK ) - Başkan Sezgin “Havaya silah atmak yerine takı takalım” ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Gelik Belde Belediye Başkanı Burhan Sezgin, katıldığı bir düğünde davetlilere havaya silah atmak yerine gelin ve damada takı takmaları konusunda çağrıda bulundu. Gelik Belde Belediye Başkanı Burhan Sezgin, katıldığı düğünlerde davetlilere çağrıda bulunarak düğünlerde silah atmak yerine gelin ve damada destek olunmasını istedi. Silah atmanın ilkel bir eğlence türü olduğunu ifade eden Başkan Sezgin, mermiye para vermek yerine genç çiftlere takı takılarak destek olunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu; “Son dönemde sadece bölgemizde değil tüm Türkiye’de eğlencelerde konvoylarda düğünlerde, festivallerde silah atma geleneği abartıldı. Bu ilkel bir davranış bunun hem tehlikesi var eğlence hüzne dönüşebilir bir böyle zararı var bir de ekonomik boyutu var. Bir mermi 2 TL olsa 200 tane mermi atıyorlar. Bunu yapacağımıza düğün sahibine ya da eğlenceye katkıda bulunacak arkadaşlarımıza nakit olarak verilse yada hediye olarak alınsa daha yerinde olacağını düşünüyorum. Böyle olursa hem eğlence eğlence olur hem de tehlike ortadan kalkmış olur bu artık çok ilkel bir eğlence türü 1900’lü yılların başında yapılıyordu. Biz her gittiğimiz düğünde böyle uyarılar yapıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bunu slogan haline getireceğiz. “mermi atmayalım taktı takalım” gibi bu hoş bir davranış değil bunu düzeltmeye çalışıyoruz.”
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