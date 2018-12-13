Belediye başkan aday adayı Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybetti

-Ankara'da meydana gelen tren kazasının görüntüleri



( ŞANLIURFA )- HDP’nin Bozova belediye başkan aday adayı tren kazasında öldü ŞANLIURFA



- Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif treniyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden birinin HDP Bozova Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Yetim olduğu öğrenildi. Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde uzman olarak görev yapan Yetim’in HDP 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı da olduğu fakat seçimleri kazanamadığı bildirildi.

Ankara-Konya seferini yapan ve 206 yolcusu bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT), sabah saat 06.30’da Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif treniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hızlı trenin iki vagonu raydan çıkarak üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçit trenin üzerine devrildi. Kazada 3'ü makinist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır, 47 kişi ise yaralandı. Kazada belediye başkan aday adayı da öldü Kazada hayatını kaybedenlerden birinin HDP’nin Bozova İlçe Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Yetim olduğu öğrenildi. Daha önce Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde uzman olarak görev yapan Yetim’in HDP’nin 27. dönem 8’inci sıra Şanlıurfa milletvekili adayı olduğu ve seçimleri kazanamadığı öğrenildi.

