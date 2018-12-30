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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Belçika’daki Türk kadınlardan Yemen’e yardım kampanyası - BRÜKSEL

Belçika’daki Türk kadınlardan Yemen’e yardım kampanyası - BRÜKSEL

- Etkinlikten görüntüler - UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit ile röportajBelçika'daki Türk kadınlardan Yemen'e yardım kampanyası - Diest kentinde yaşayan Türk kadınlar, Yemenliler için yardım kampanyasında bir araya geldiBRÜKSEL (AA) - Belçika’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınlar, Yemen için yardım kampanyası başlattı.Kampanya çerçevesinde ilk olarak Belçika’nın Diest kentinde bir kahvaltı programı düzenlendi.
Aralarında Belçikalıların da olduğu çok sayıda kişinin katıldığı programda elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.Programa ilişkin AA muhabirine konuşan UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit, “Yemen’e Hemen Yardım” adıyla iki aylık bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Tüm dünyada aynı kampanya sürüyor. Biz de Belçika yönetimi olarak, bir çok program organize ettik.” dedi.
Kahvaltı etkinliğin de bu programlardan biri olduğunu söyleyen Eryiğit, çok büyük bir ilgiyle karşılaştıklarının altını çizdi. - Gelir, Kızılay kampanyasına aktarılacakBu iki aylık süre zarfında Belçika’nın diğer kentlerin de yardım programlarına devam edeceklerini anlatan Eryiğit, kampanya süresinin sonunda ise elde edilen gelirin başkent Brüksel ’de yapılacak final programıyla Kızılay’ın ilgili hesabına aktarılacağını vurguladı.Etkinliğe katılan kadınlar da, zor durumda olan Yemenlilere yardım için bir araya geldiklerini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. - Yemen’deki insani krizBirleşmiş Milletler'e göre (BM), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ambargosu altındaki Yemen, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor.Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riski ile karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaşının altındaki 85 bin çocuğun da açlıktan öldüğüne inanılıyor.

Argo Yardım Kampanyası Muhabir İnsani Kriz Başkent 

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