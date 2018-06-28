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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Belçika Başbakanı Michel’den, İngiliz Mevkidaşı May’e Sürpriz Hediye

- Belçika Başbakanı Michel’den, İngiliz Mevkidaşı May’e Sürpriz Hediye

hediye takdimi

( BRÜKSEL ) - Belçika Başbakanı Michel’den, İngiliz mevkidaşı May’e sürpriz hediye BRÜKSEL

İngiltere Liderler Zirvesi Başkent Forma 


- Belçika Başbakanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'e Belçika forması hediye ederek, bu akşam oynanacak FIFA Dünya Kupası’ndaki İngiltere-Belçika maçına gönderme yaptı. Belçika Başbakanı Charles Michel’in Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesi öncesinde sürpriz hediyesi İngiltere Başbakanı Theresa May'i güldürdü. Michel, İngiliz mevkidaşı May’e Belçika forması hediye ederek akşamki karşılaşmayı hatırlattı. Hediyeyi alan May, Belçikalı mevkidaşı ile kısa sohbet etti. İngiltere ile Belçika, Rusya'daki Kaliningrad Stadı'nda TSİ 21.00'de karşılaşacak. (YK-DK-Y)
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