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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Belarus ve Gürcistan arasında vize kaldırıldı - TİFLİS

Belarus ve Gürcistan arasında vize kaldırıldı - TİFLİS

- Karşılamam töreni - İmza töreni - AçıklamalarBelarus ve Gürcistan arasında vize kaldırıldıTİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvalaşvili ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasını öngören anlaşmayı imzaladı.Margvalaşvili ile Lukaşenko, başkent Tiflis 'te, cumhurbaşkanlığı sarayında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Görüşmelerde ikili ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konuları ele alındı.Görüşmelerin ardından Margvalaşvili ile Lukaşenko, Belarus ile Gürcistan arasında vizelerin kaldırılmasını öngören anlaşmayı imzaladı.Ortak basın toplantısında konuşan Margvelaşvili, Lukaşenko'nun Gürcistan'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.
Lukaşenko ise Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kurulduğunu ifade etti.

Kaşen Cumhurbaşkanlığı Basın Toplantısı Toplantı Başkent 

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