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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bekçilerden otogarda dev uygulama

Bekçilerden otogarda dev uygulama

uygulamadan detay

Gard Bayram Tatili 

-Bekçilerden detay
-GBT detay
-Otogarın alt kattan detay
-detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bekçiler Bayram öncesi otogarı didik didik aradı İSTANBUL

- İstanbul'da bekçiler tarafından Kurban Bayramı tatili önlemleri kapsamında otogarda uygulama ve denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürülüğüne bağlı görev yapan bekçiler, Kurban Bayramı tatili önlemleri kapsamında, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan giriş yapan araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Bekçiler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için önlemlerini artırdı. İlk olarak otogarın girişi tutularak başlatılan denetimde durdurulan araçlar didik didik arandı. Bekçiler, ardından otogar içerisinde Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Alt katlar detaylı bir şekilde arandı Bekçiler, son zamanlarda medyada sıkça yer alan otogarın alt katında da denetim yaptı. Her bir noktası didik didik aranan otogarın alt katlarında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı. Bekçilerin, bayram tatili boyunca denetim ve uygulama yapacakları öğrenildi.
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