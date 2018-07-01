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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Bedava balık ekmek izdihamı

Bedava balık ekmek izdihamı

Vatandaşlardan detaylar

Arbede Balık Ekmek 

-Tartışmalardan detaylar
-Sıraya giren vatandaşlardan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yılı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında balık ekmek dağıtılınca izdiham yaşandı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yılı dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmeğin dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Denizcilik ve Kabotaj bayramı kapsamında Balıkçı iskelesinde bulunan eski limanda gerçekleştirilen program kapsamında pişirilen balıklar dağıtıldı. Arbedeler yaşandı Uzun uzun kuyrukların yaşandığı balık sırasında, vatandaşlar arasında da zaman zaman arbedeler yaşanırken, balık pişirdikleri balıkları dağıtan görevli vatandaşlarda zor anlar yaşadı. (HLD-
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