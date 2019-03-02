Bebekler birincilik için emekledi

-stant noktasında velilerin kucaklarındaki çocuklar

-yarışın başlaması

-ailelerin heyecanı

-çocukların emeklemeye çalışması

-velilerin ellerinde oyuncaklarla çocukları çağırmaları

-detaylar



( ANTALYA )- Anne ve babalar çocuklarını finiş noktasında oyuncaklarla motive etmeye çalıştı ANTALYA



- Antalyalı bebekler RUNATOLIA Spor Festivali kapsamında emekleme yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Henüz emekleme çağına yeni girmiş çocukların yarış heyecanına aileleri de ortak oldu. Baby Run koşusuna toplam 20 çocuk iştirak etti ve yarış beş bölüm halinde gerçekleşti. Miniklerin start mahalline girdiği anda velilerin heyecanı ve çocuklarını yarışa motive edişi sırasında sergiledikleri tavırlar ise görülmeye değerdi. Veliler, çocuklarını bağırarak, alkışlayarak finiş hattında salladıkları oyuncak ve çıngıraklarla bitirmelerini sağlamaları ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Yarışta ilk üçe girenlerin ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal verdi.

