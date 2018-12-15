Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bebekler bebek bezi için yarıştı

Bebekler bebek bezi için yarıştı

BEBEKLERİN EMEKLEMELERİ

Yarış Bebek Alışveriş Cep Telefonu Alışveriş Merkezi 

-YARIŞMAYA KATILAN BEBEKLERDEN GÖRÜNTÜ
-AİLELERİN BEBEKLERİ KARŞILAŞMASI
-ÖDÜL TÖRENİ
-BİRİNCİ OLAN BEBEĞİN ANNESİ İLE RÖP
-NİSSARA AVM GENEL MÜDÜRÜ İLE RÖP

( NEVŞEHİR -ÖZEL) - Bebekler yarıştı aileler kazandı NEVŞEHİR

- Nevşehir’de bir alışveriş merkezi tarafından bebek emekleme yarışması düzenlendi.
Büyük ödülün bebek bezi olduğu yarışmada ailelerin heyecanı görülmeye değerdi. Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından bebek emekleme yarışması düzenlendi.
Yaklaşık 15 bebeğin yarıştığı emekleme yarışmasında ilk üçe giren bebeklere bebek bezi hediye edildi. Bebeklerinin birinci olması için ailelerin de birbirleriyle yarışması dikkatlerden kaçmadı. Bebeklerinin yarışmayı tamamlamasını isteyen aileler cep telefonu ve bebeklerinin seveceği eşyaları göstererek emekletmeye çalıştı. Yarışmada ilk üç dereceye giren bebeklere bezleri hediye edildi. Bebek bezi kutularının üzerine oturan bebekler ortaya renkli görüntüler çıkardı. Bebek emekleme yarışmasını birinci tamamlayan 10 aylık Ufuk Erdem Özzengin’in annesi Güneş Özzengin bebeğinin birinci gelmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederken birinciliği beklediklerini söyledi.

Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan ise açıklamasında, "Alışveriş merkezine gelen bebekli ailelerimizin birazcık mutlu olabilmesini sağlamışsak ne mutlu bizlere. Yarışmamızda sizlerin de gördüğü gibi birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Nissara AVM olarak bebek emekleme yarışmasını geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı