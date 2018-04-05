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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal: “Çocuğu sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir”

Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal: “Çocuğu sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir”

Annelerden görüntü

Alışkanlık Uykusuzluk Bağımlılık Bebek Uyku Düzeni 

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( İSTANBUL )- Bebek Uyku Danışmanı Akınal: “Sallayarak uyutmak en büyük hatalardan biridir” İSTANBUL

- Bebekler için uykunun önemini belirterek yapılan yanlışlara dikkat çeken Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, “Bizde yanlış bilinen çok şey var, sallayarak uyutmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Çocuğu sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir” dedi.
Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Bebek ve Uyku” konulu seminerde Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, annelerle bir araya geldi. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleşen seminerde annelerin doğum yaptıktan sonra çocuklarını uyutmakta çok zorluk çektiği belirtildi. Akınal, seminerde çocukların sallayarak uyutulmasının yanlışlığına dikkat çekerken bebekleri doğru uyutmanın yöntemleri anlatıldı. Annelerin merak ettiği soruları cevaplayan Akınal, bebeklerin uyutulması konusunda uyku düzeninin önemine vurgu yaptı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da seminerin sonunda annelere verdiği bilgilerden ötürü Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal’a teşekkür etti. “Sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir” Ailelerin bebeklerine uyku alışkanlığı kazandırma konusunda bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, “Önce annelerin bilinçlenmesi gerekir çünkü bizde yanlış bilinen çok şey var. Bunların başında bebeği sallayarak, sürekli kucağında pışpışlayarak uyutmak bunların hepsi kötü uyku alışkanlıklarıdır ve bağımlılık yapan şeylerdir. Hepsi uykusuzluk olarak geri dönüyor ve bu anneyi de mutsuz eden bir şey. Sallayarak uyutmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Çocuğu sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir. Sallama sırasında çocuklar hafif uykuya geçer, derin uykuya geçmez ve sık sık gece boyunca uyanırlar” ifadelerini kullandı. Bebeklerin uyku alışkanlığı edinene kadar ailelerin çok zorlandığını belirten anne Nihal Dereli Çelik, “Dalma problemi yaşıyoruz, ben ayakta sallama yapmıyorum. Eksiklerimiz olduğu için faydalanmak için katılım yaptık. Tesadüfen görünce katılmak istedim” diye konuştu.

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