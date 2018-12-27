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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - TEKİRDAĞ

Bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - TEKİRDAĞ



: - Kadının gözaltına alınmasıBebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, yeni doğan bebeğini boğarak öldürdükten sonra iki gün valizde sakladığını söylediği öğrenildiTEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da yeni dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.İddiaya göre, Çobançeşme Mahallesi'ndeki evinde doğum yapan R.U (19), erkek bebek dünyaya getirdi.Doğumdan iki gün sonra hastaneye başvuran R.U, bebeğin ölü olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Durumdan şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine polis inceleme başlattı.İncelemede, bebeğin ölü olarak dünyaya gelmediği, daha sonra hayatını kaybettiği belirlendi.Gözaltına alınan R.U'nun emniyetteki ifadesinde, evde doğurduğu bebeği boğarak öldürdüğünü ve iki gün valizde sakladığını söylediği öğrenildi.Öte yandan kadının erkek arkadaşı Ö.Ö de ifadesine başvurulmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bebek Polis Hastane Yeni Dünya 

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