BBP Genel Başkanı Destici: “Hatay’ın güvenliğinin İdlib’ten başladığını asla unutmamalıyız”

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Hatay’ın güvenliğinin İdlib’ten başladığını asla unutmamalıyız. Biz İdlib’ten çekilemeyiz, geri adım atamayız” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Parti Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İdlib’te saldırılarda şehit olan Mehmetçiklere Alllah’tan rahmet dileyen Destici, şehit ailelerine de baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunarak, “Ateş elbette ocaklara düşüyor ama 83 milyonun, bütün evlerin ocaklarına bu ateş düşüyor. İnşallah acıyı paylaşarak hafifleteceğiz. Dün olduğu gibi şehitlerimize sahip çıkacağız. Şehitlik, bu dünyada kazanılabilecek en büyük zaferdir. Ne mutlu o zaferi kazanıp Allah’ın müjdesine nail olanlara, ne mutlu şehitler tepesinde yatanlara, ne mutlu o şehitler tepesinde yatmak için gözünü korkmadan şehadete yürüyenlere” diye konuştu.

Türk milletinin şehitlik makamıyla ilgili büyük bir hassasiyeti olduğunu söyleyen Destici, “Kimsenin bunu hafifletmeye hakkı yoktur, biz iman sahibi bir milletiz. Bütün zaferlerimizde, savaşlarımızda ve harekatlarımızda imanımızla birlikte olduk” şeklinde konuştu.

Dün TBMM’de gerçekleştirilen kapalı oturumu hatırlatan Destici, “Ben orada da ifade ettim; elbette bu bizim meclisimizin iç tüzüğünde var olan bir şey ama PKK’nın siyasi uzantılarının var olduğu bir mecliste kapalı oturum yapmak ne kadar anlamlı ve milletimizin buna bakışı nedir? Bunları iyi şekilde biliyor ve değerlendiriyoruz. Mecliste bazı muhalefet parti sözcülerinin bakanlarımıza kamuoyunda konuşulanlarda niye daha fazla bir şey söylemiyorsunuz’ diye serzenişleri oldu. Onlar da bunu biliyor ki daha fazla şeyler söylenmiş olsaydı onlar gece yarısına varmadan mutlaka ama mutlaka Rusya’ya iletilmiş olacaktı. Biz hem PKK’yı hem PKK’nın içerideki uzantılarını hem de Rusya’yı tanıyoruz. Türkiye’ye karşı ne kadar düşman örgüt ve grup varsa Rusya’nın tüm bunları desteklediğini biliyoruz. Moskova’da PKK büroları var. Biz bunları bile bile bazı muhalefet partilerinin sözcülerinin daha fazla bilgi istemesini anlamlı ve yerinde bulmuyoruz. PKK’nın siyasi uzantılarının var olmadığı ve onlardan dolayı mecliste konuşulması gerekenlerin konuşulamaması Türkiye için vahim bir durumdur” ifadelerini kullandı. "Terörle iç içe olan siyasi parti olmaz, olursa kapatılır" TBMM’yi PKK uzantılarından kurtarmak gerektiğini vurgulayan Destici, “Anayasa buna imkan tanıyor. Terörle iç içe olan siyasi parti olmaz, olursa kapatılır. Kapatmadan geçtim her yıl yaklaşık 40 trilyona yakın hazine yardımlarından para alıyorlar. Bari bunu kesin bunu da kesmiyorlar. Bizim hiç kimse ile şahsi bir problemimiz yoktur. Bizim onlarla problemimiz vatan millet içindir. Kim vatana ihanet ederse, edenlerle kol kola olursa, kim İmralı katiline selam gönderirse onlar bizim için düşmandır. Bizim kırmızı çizgimiz vatan hainliğidir” dedi.

"Biz İdlib’ten çekildiğimiz zaman Suriye’de iç savaş mı bitecek?" Türk ordusunun Suriye’nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirmek için var olduğu iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, “Bu bir iftiradır. Biz İdlib’ten çekildiğimiz zaman Suriye’de iç savaş mı bitecek? Aksine Suriye’de olmazsak emperyalistler ve iş birlikçileri emellerine kavuşacaklar. Türkiye yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Suriye’de işleri bitikten sonra asıl hedefleri olan Türkiye’ye yöneleceklerini hiçbirimizin aklından çıkarmaması gerekiyor. Türkiye sadece huzur, güven ve barış istiyor; bunu sağlamaya çalışıyor” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin batı sınırını açmasıyla başlayan mülteci göçlerini işaret eden Destici, “Türkiye bize göre geç kalmıştır. Bugün de alınmış olan kararı destekliyoruz. Şu anda batıdan yükselen sesler var, sanki ‘Türkiye’nin bunu silah olarak kullandığı gibi’. Siz her şeyi kullanıyorsunuz, biz sınırlarımızı açtıktan sonra mültecilere her türlü şiddeti uygulayan, onları öldüren Yunanistan’a övgü yağdırıyorsunuz. Türkiye attığı bu adımdan kim ne derse desin vazgeçmemelidir” ifadelerini kaydetti.

Bu günlerde Türkiye’yi karıştırmak isteyenlerin olacağını aktaran Destici, “Bizim tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Biz İdlib’te niye varız diyenlere karşı da; İdlib’teki kazanımlarımızı kaybedersek sadece içeride stratejik bölgeyi kaybetmekten öte içerisi ile alakalı bir risk ortaya çıkacaktır ve riskin başlangıç bölgesinin Hatay olduğu unutulmamalıdır. Hatay’ın güvenliğinin İdlib’ten başladığını asla unutmamalıyız. Biz İdlib’ten çekilemeyiz, geri adım atamayız” dedi.





