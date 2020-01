BBP’den, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasına ziyaret

- Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı’yı ziyaret etti. BBP Genel Başkanı Destici, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında özel güvenlik görevlilerinin sorunları ele alındı. Deprem konusunda özel güvenliğinde eğitilmesi gerektiğini ifade eden Destici, “Özellikle güvenlik birimlerimizin polisimizin jandarmamızın ve özellikle özel güvenlik görevlilerin eğitilmesi de çok önemli. Çünkü güvenlik görevlilerimiz tamamen hayatın içinde. Dolasıyla vatandaşımızla iç içe yani bir iş merkezinde belki jandarma polis sürekli durmuyor ama özel güvenlik sürekli orada. Her iş yerinde birkaç tane özel güvenlik görevlisi var. Bu anlamda özel güvenlik görevlilerinin deprem konusunda da eğitilmesini önemsiyoruz” dedi.

Özel güvenliğin hakları konusunda iyileştirme konusunda BBP olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Destici, ”325 bin özel güvenlik görevlimizin haklarının iyileştirilmesi konusunda biz BBP olarak uzun bir süredir uğraşıyoruz. Bu konuda ki ilk teklifimiz merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu tarafından verildi.

Vefatından sonra meclis tarihinde ilk, mecliste bulunmamıza rağmen biz çalışmalara katıldık. Tabi kanun önemli oranda yasalaştı. Burada bazı yeni konular var” diye konuştu.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ise 325 bin özel güvenliğin BBP her zaman minnettar olduklarını belirtti.





