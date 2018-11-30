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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayrampaşa’da yangın paniği

Bayrampaşa’da yangın paniği

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Polis Yangın Paniği Bild Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Vatandaşlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
-Dumandan etkilenen vatandaşlardan görüntü
-Cadde üzerindeki vatandaşlardan görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 03:30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulans içerisinde müdahale edilirken, yangın nedeniyle cadde üzerinde panik yaşandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası cadde üzerinde yaşanan kısa süreli panik sona erdi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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