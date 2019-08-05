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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu - İSTANBUL

Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu - Park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 1 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'nde park halindeki bir minibüsü kontrol etti.Araçta yapılan aramada 3 pet şişede sahte viski, 16 pet şişede sahte votka, 8 cam şişede bandrolsüz kaçak rakı, 5 cam şişede sahte rakı ve 8 pet şişede şekerli su ele geçirildi.Araçta bulunan ve sahte içki imal ettiğini itiraf eden şüpheli Şaban T. (57) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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