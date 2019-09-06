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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayrampaşa'da otomobille çarpışan araç takla attı: 4 yaralı

Bayrampaşa'da otomobille çarpışan araç takla attı: 4 yaralı

Kaza yapan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Genel ve detay görüntü
-Yoldan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa O-3 karayolunda çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 karayolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytaç Batır idaresindeki 34 CEF 942 plakalı otomobil ile önünde seyir halinde olan Omer Al Houmsı'nın yönetimindeki 33 MA 1494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aytaç Batır idaresindeki otomobil takla atarken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldaki sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda dubalarla güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan kaza nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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