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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayrampaşa'da dehşet saçan gaspçılar tutuklandı

Bayrampaşa'da dehşet saçan gaspçılar tutuklandı

Gaspçıların emniyetten çıkışı

Polis Akalan Metro İstasyonu Polis Ekipleri Saldırı 

--Arşiv Görüntüler-
-Güvenlik Kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa'da cadde üzerinde yürüyen adamı darp edip ardından 111 bin 300 TL parasını alan gaspçılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 Kasım tarihinde Kocatepe'de metro istasyonu önünde yaşanan olayda metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğramıştı. 111 bin 300 TL alarak olay yerinden kaçan Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen gaspçılar, polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalanmıştı. Emniyette işlemleri biten zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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