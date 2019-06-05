Bayramı değerlendirmek isteyen Ankaralılar piknik alanlarını doldurdu

-Garip Türkmen ropörtajı

-Üniversite sınavına girecek olan kız öğrencinin konuşması



( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsata çeviren Başkentliler, piknik alanlarına akın etti. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebi ile Ankaralılar aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmek için Mavi Göl’de bulunan piknik alanlarını doldurdu. Aileler çocuklarıyla birlikte oyunlar oynarken, sınav stresinden kurtulmak isteyen gençler ve dinlenmek amacı ile gelen vatandaşların uğrak yeri piknik alanları oldu. Ailesiyle birlikte Mavi Göl’e gelen Garip Türkmen, “Herkesin bayramını kutluyorum, Ankara’daki vatandaşlarımız köydeki akrabalarına gitti. Bizimde aile çevremiz burada olduğu için biz de burayı tercih ettik. Ailemizle birlikte bayramımızı burada kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Gelecek hafta üniversite sınavına girecek olan bir genç ise “Bayram geldi mutluyuz, huzurluyuz. Önümüzdeki hafta sınava gireceğiz stresti atmak için ailecek buradayız” dedi.



