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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bayram ziyaretine geldiler, asansörde mahsur kaldılar

Bayram ziyaretine geldiler, asansörde mahsur kaldılar

Vatandaşların olayın yaşandığı apartmana girmesi

Mahsur Kaldı Kırmızı Et Bayram Ziyareti Basın Mensupları Çağrı Merkezi 

-İtfaiye ekiplerinin araç gereçlerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çeşitli aletler kullanarak kapıyı açmak için müdahalesinden görüntü
-Ekiplerin müdahale sırasında duvara ayaklarını koyarak destek almaları
-İtfaiye aracından görüntü

( DENİZLİ )- Asansörde mahsur kalan 4 kişi itfaiye 20 dakikalık müdahaleyle kurtardı DENİZLİ

- Denizli’de bayram ziyaretine giden 4 kişilik bindikleri asansörde mahsur kaldı. Aile üyelerini itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale sonrası çıkarabildi. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sıkarakapılar Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil çağrı merkezini arayarak asansörde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler önce asansörü manüel olarak halat sisteminden hareket ettirmeyi denedi ancak bunda başarılı olamadı. Zamana karşı yarışan ekipler bu defa çeşitli araç ve gereçler kullanarak asansörün kapısını yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası açabildi. Bu sırada ekipler kapının camını kırarak içerdekilerin rahat nefes almasını sağladı. Asansörde mahsur kalan İsmail ve Efe B., Mahmut G., ve Raziye K.’nin bayram dolayısı ile bir akrabalarını ziyaret etmek için söz konusu adrese geldikleri öğrenildi. Asansöre binerek 3. kata çıkmak isteyen 4 kişinin kabine biner binmez asansör kapısının kilitlendiği ve hareket etmeden ‘o’ şekilde kaldığı belirtildi. Kapısı kırılan asansörün üzerinden kırmızı etiketin olması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, asansörde mahsur kalan kişilerin yakınları ise olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. (GC-
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