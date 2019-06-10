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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram tatilinde Bolu’dan 710 bin araç geçti

Bayram tatilinde Bolu’dan 710 bin araç geçti

- TEM OTOYOLU BOLU DAĞI TÜNELİNDEN GÖRÜNTÜLER

( BOLU ) BOLU

Polis Jandarma Bayram Tatili Kamera Trol 


- Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş noktalarından birisi olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde bayram tatili boyunca 710 bin araç geçiş yaptı. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu’ya giden tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde 31 Mayıs Cuma günü itibariyle araç yoğunluğu yaşandı. Bayramın ilk gününe kadar devam eden araç yoğunluğu nedeniyle TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik nedeniyle yaşanan kazalardan dolayı ise otoyolun bazı bölgelerinde trafik durma noktasına geldi. Tatilciler, bayram tatili dönüşünde trafiğe takılmamak için günler öncesinden evlerine dönmeye başladı.
6 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde dönüşe geçen tatilciler, tatilin son gününe kadar Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminden 10 günde 710 bin araç geçiş yaptı. Bayram süresince polis ve jandarma ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığı otoyolun Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alan, 90 kamerayla kontrol merkezinden takip edildi.
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