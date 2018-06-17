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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bayram tatilcilerinin dönüşü TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu

Bayram tatilcilerinin dönüşü TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu

-TEM otoyolundaki trafikten görüntüler

Polis Polis Ekipleri 

--Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden ve bayramın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Kocaeli TEM otoyolu geçişinde sabah saatlerinde oluşan ve akşam saatlerinde yoğunlaşan uzun araç kuyruklarına sebep oldu. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM otoyolunda sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönünde dönüşe geçen tatilciler, öğlen saatlerinde yoğunlaşmaya başlayan Kocaeli TEM geçişinde akşam saatlerinde ilerlemekte zorluk çektiler. Durma noktasında gelen TEM otoyolunda polis ekipleri trafiği rahatlatmak için çalışma sürdürürken yoğunluğun gece saatlerinde daha da artması bekleniyor. (MK
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