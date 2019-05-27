'Bayram şekeri' operasyonunda 41 gözaltı



- Bursa'da bayram öncesi 600 polisin katılımı ile yapılan "Bayram Şekeri" isimli narkotik operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. Dronelerle havadan da takip edilen operasyonda sabah evlerin kapılarını koç başı ile kırıp giren polisler, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Bursa polisi 3 ay öncesinden Bursa ve Çevre ilçelerindeki uyuşturucu satıcıları ve bu satıcılardan uyuşturucu alan bağımlı kişileri tek tek tespit etti. Teknik takiplerin tamamlanmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşan Ramazan bayramı öncesi düğmeye bastı. "Bayram şekeri" ismi verilen operasyonda sabaha karşı harekete geçen 600 kişilik polis ekibi Bursa il geneli ve Mustafakemalpaşa ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Daha önce tespit edilen şüphelilerin kaldığı ikametlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp giren polisler 41 kişiyi gözaltına aldı. Baskın sırasında şüphelilerden bazılarının camlardan atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, "550 gram sentetik kannabinoid, 100 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 49 adet ectasy tablet, 70 adet sentetik ecza tablet, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı. Büyük bir çoğunluğu uykuda hazırlıksız yakalanan 41 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

