Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bayram sabahında gündoğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bayram sabahında gündoğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu

gün doğumundan görüntü

Kamera Bayram Namazı Irak 

-cep telefonları ile yayın yapanlardan görüntü
-fotoğraf çekenlerden görüntü
-gelen vatandaşlardan görüntü
-manzaradan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)-Namaza geldiler manzarayı görünce telefonlarına sarıldılar İSTANBUL

- İstanbul’da bayram sabahında gündoğumu kartpostallık görüntüler oluştururken, bayram namazına gelenler manzarayı görünce telefonlarına sarıldı. İstanbul’da Ramazan Bayramı sabahında güneşin doğumu mest etti. Tarihi Süleymaniye Cami’sinde yüzünü gösteren güneşin İstanbul'u aydınlatması kameralara yansıdı. Gün doğumu, sahip olduğu İstanbul manzarasıyla ünlü olan Süleymaniye Cami’sinden görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden semaya çıkan güneş görsel şölen sundu. Bayram namazına gelen vatandaşları mest eden güneş, deniz üzerinden kızıllıkla yükseldi. Bayram namazına gelen vatandaşlar kendisine hayran bırakan manzarayı görünce, namaz öncesi o anları cep telefonlarına kaydetti.
Kimisi canlı yapın yaptı, kimisi ise arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar ise o anları tadını çıkararak, manzarayı sadece seyretmekle kaldı. Doğan güneşle oluşan manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererken, deniz üzerinde oluşan kızıllık adeta bir yakamozu oluşturdu.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı