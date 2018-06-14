Bayram öncesi şehitlik ziyareti - ANTALYA

- Uncalı Mezarlığı Antalya Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği - Şehitlikten detaylar - Şehit mezarlarını ziyarete gelen şehit yakınlarından detaylar - Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran'ın şehit yakınlarıyla sohbet etmesi ve şehit mezarlarına karanfil bırakması - Şehit babası İrfan Çelikbaş ile röportaj - Şehit annesi Şengül Daniyer ile röportajANTALYA (AA) - Antalya 'da Ramazan Bayramı arifesinde, şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Uncalı Mezarlığı Antalya Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelen şehit yakınları dua edip, Kur'an - ı Kerim okudu. Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen çok sayıda vatandaş da şehitliğe gelerek dua etti. Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran da şehit mezarlarına çiçek bıraktı.