Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayram öncesi şehitlik ziyareti - ANTALYA

Bayram öncesi şehitlik ziyareti - ANTALYA

- Uncalı Mezarlığı Antalya Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği - Şehitlikten detaylar - Şehit mezarlarını ziyarete gelen şehit yakınlarından detaylar - Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran'ın şehit yakınlarıyla sohbet etmesi ve şehit mezarlarına karanfil bırakması - Şehit babası İrfan Çelikbaş ile röportaj - Şehit annesi Şengül Daniyer ile röportajANTALYA (AA) - Antalya 'da Ramazan Bayramı arifesinde, şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Uncalı Mezarlığı Antalya Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelen şehit yakınları dua edip, Kur'an - ı Kerim okudu. Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen çok sayıda vatandaş da şehitliğe gelerek dua etti. Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran da şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Şehit Şehit Yakınları Şehitlikler Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı