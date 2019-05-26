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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayram öncesi cevizler tezgahları süslemeye başladı

Bayram öncesi cevizler tezgahları süslemeye başladı

-TEHGAHDAKİ CEVİZLERDEN GÖRÜNTÜ

Allah 

--CEVİZ ALAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--PAZARCI KEMAL AYAZ RÖP

( BURSA )- Tezgahta her keseye uygun ceviz var BURSA

- Yaklaşan Ramazan bayramı pazar tezgahlarının da canlanmasına sebep oldu. Bayramda her evde yapılan çeşit çeşit tatlıların içine konulan cevizler pazar tezgahlarını süslemeye başladı.
Özellikle ev baklavasında bolca kullanılan cevize vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Pazarda tezgahlarda her keseye uygun ceviz bulmak mümkün, yerli cevizler tükenirken tezgahlarda Ukrayna ve Amerikan cevizleri bulunuyor. Kabukları kalın olan Ukrayna cevizleri kilosu 12 liradan satılırken ince kabuklu Amerikan cevizleri ise 30 liradan alıcı buluyor. Vatandaşlar ise bayramda yapacağı tatlılarına koymak için bol bol ceviz alıyor. Bursa Tuzpazarında uzun yıllardır ceviz satışı yapan Kemal Ayaz, "Şuan pazarda satılan cevizlerin yüzde doksanı ithal, Amerikan cinsi dediğimiz cevizler ince kabuklu müşterinin tercihi o oluyor. Ama fiyat olarak bazı vatandaşlara yüksek geldiği için onlar fiyatı daha uygun olan Ukrayna cevizini tercih ediyor. Yerli cevizler Şubat ayında tükeniyor. Çok dikim var. Türkiye'de inşallah bir kaç yıl sonra ithal cevize ihtiyaç kalmayacak. Ukrayna cevizleri 12 ile 14 liradan kilosunu satılıyor. Amerikan cevizleri ise 30 liradan alıcı buluyor. İç ceviz ise kilosu 40 ile 55 liradan satılıyor. Cevizi vatandaşlar tatlıda kullanıyorlar. Şuan yoğun talep var bayramda baklava kültürü toplumumuzda oldukça yaygın, baklavada da bol ceviz kullanılıyor. Bizde satışlardan memnunuz" dedi.
(BRK-
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