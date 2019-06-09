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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayram dönüşleri devam ediyor...Yoğunluktan sonra normale dönen trafik havadan görüntülendi

Bayram dönüşleri devam ediyor...Yoğunluktan sonra normale dönen trafik havadan görüntülendi

Drone ile havadan görüntü

Tatil Günü 

-Yolda seyreden akıcı trafikten görüntü
-Yoldan geçen araçlardan görüntü

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- İstanbul’u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü devam ederken, bir gün önce yaşanan 70 kilometrelik kuyruk sonrası ulaşım normale döndü. 9 günlük Ramazan Bayramı sonrası ulaşımda dönüşler devam ediyor. İstanbul’un Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor. Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul’a dönüşe geçen binlerce aracın dün Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyrukları oluşturduğu trafik bayramın son tatil gününde normale döndü. Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki akıcı trafik havadan da görüntülendi.
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