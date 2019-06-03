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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram arefesinde şehitlikler ziyaret edildi

Bayram arefesinde şehitlikler ziyaret edildi

şehitlikten detaylar

Şehit Kuran-ı Kerim Şehit Yakınları Şehitlikler Kuran-ı Kerim 

-kuran-ı kerim okuyan vatandaştan detaylar
-mezarı silen temizleyen teyzeden detaylar
-komşu oğlunu ziyarete gelen kadınla röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da şehit yakınları ve vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ve şehitlikleri ziyaret etti, dualar okudu. Ramazan Bayramı arifesinde Bursa’daki tüm mezarlıklar ve şehitlikler ziyaret ediliyor. Pınarbaşı Şehitliği’nde şehit yakınları, mezarları suladı, temizledi, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Şehitlikleri ziyaret eden sadece şehit yakınları olmadı. Diğer vatandaşlar da şehitliğe girerek, vatan uğruna canını kaybeden tüm şehitlerin mezarı başında dualar etti. Şehit olan komşu oğlunu ziyarete gelen bir kadın ise “Komşum hasta olduğu için onun oğlunun mezarını ziyaret edip, temizliyorum. Dualar ediyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

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