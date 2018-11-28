"Bayrak olayı"nın yıl dönümü - KAHRAMANMARAŞ - Etkinlik alanından detaylar - Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç'un konuşması - Mehmet Ali Kısakürek'in beyannamesi okunması - Halk oyunları ekiplerinini gösterilerinden detaylar - Kaleye yürüyüş - Kalede Türk bayrağının göndere çekilmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Kalesi'nde 99 yıl önce Fransız bayrağının indirilerek yerine Türk bayrağının çekilmesinin yıldönümü için etkinlikler düzenlendi. Şeyh Adil Mezarlığı'nda Rıdvan Hoca'nın kabri başında gerçekleştirilen anma programında Kuran - ı Kerim okundu, dua edildi.Atatürk Meydanı'ndaki programda ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, burada yaptığı konuşmada, bayrak uğruna canını ortaya koyan Kahramanmaraş lıların yazdığı destanla gurur duyduklarını söyledi.
İşgalci Fransız ordusunun, özgürlüğün ve inancın teminatı olan ay yıldızlı al bayrağı, kalenin burçlarından indirme küstahlığına kalkıştığını anımsatan Erkoç, "Allah'a hamdolsun o millet, kahraman ecdad o gün ölmediğini, dimdik ayakta olduğunu ve ay yıldızlı al bayrağın gönderden inmesinin, kendisi için ölümden kötü olduğunu tüm dünyaya gösterdi." dedi. Bayrak olayının yaşandığı günün, destansı mücadelenin başlangıcı olduğunu kaydeden Erkoç, şunları kaydetti:"O gün bu şehrin kanaat önderleri ve avukat Mehmet Ali Kısakürek bir beyanname yazdı. Rıdvan Hoca bayrağın bizim inancımızda, bizim imanımızda ne anlama geldiğinin dünyadaki en güzel örneğini ortaya koydu. Ecdadımız, ay yıldızlı al bayrağın, tevhidin bayrağı olduğunu bundan 99 yıl önce tüm dünyaya haykırdı. Ay yıldızlı al bayrak bu burçlarda bin yıldan bu yana dalgalanmaktaydı. Allah'a hamdolsun 99 yıl önce bu gösterilen kahramanlıkla dalgalanmaya devam etmektedir. İnşallah kıyamete kadar da ay yıldızlı al bayrağımız bu millet var oldukça dalgalanmaya devam edecek."Erkoç'un konuşmasının ardından Mehmet Ali Kısakürek'in beyannamesi okundu.Programda, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ve mehter takımı ile Aydın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan efe grubu gösteri sundu.Protokol mensupları, gaziler, vatandaşlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, mehter takımı eşliğinde Kahramanmaraş Kalesi'ne yürüdüğü program, kalede Türk bayrağının göndere çekilmesiyle son buldu. - Bayrak olayıMaraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı, 28 Kasım 1919 cuma indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı. Ulu Cami'de cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra dışarıdaki halk, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak tepki gösterdi. Caminin imamı Rıdvan Hoca da "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti. Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen bayrağı kale burçlarına dikti ve cuma namazını orada kıldı.