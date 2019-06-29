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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Baygın halde bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı - GAZİANTEP

Baygın halde bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı - GAZİANTEP

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şefliği - SYDV görevlileri araçla hayvanı getirmeleri - SYDV Görevlisi Oğuz Yılmaz'la röportaj - Elinde ıslak beze sarılı yavru kızıl şahin - Yetkiliye teslimi ve hayvanın kafese konulmasıBaygın halde bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlilerince yol kenarında baygın halde bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı.İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yukarıbilenler Mahallesi kırsalında görevden dönen kaymakamlık SYDV görevlisi Oğuz Yılmaz ve arkadaşı, yol kenarında baygın haldeki yavru kızıl şahini buldu.Yavru şahine su veren Yılmaz, daha sonra kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine teslim etti.Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanı bitkin halde bulduklarını belirterek, çevrede yırtıcı hayvanlar nedeniyle yavru şahinin tehlikede olduğunu görünce korumak amacıyla ıslak bir bezle serinletip su verdikten sonra yetkililere teslim ettiklerini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan kızıl şahinin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği öğrenildi.

Kaymakamlık Yavru Şahin Bulduk Hayvan 

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