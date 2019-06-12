Bayburt’ta fırtına ağaçları kökünden söktü

-kırılan ağaçlardan görüntü

-vatandaş ile röp

-detaylar



( BAYBURT ) - BAYBURT



- Bayburt’ta hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu. Özellikle kırsal kesimde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bir çok köyde ağaçlar devrildi. Evlerin çatıları uçtu. Fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle ekili arazilerde zarar gördü. Merkeze bağlı Gümüşsu Köyünde yaşayan Resul Kapı, olayın gece yaşanması dolayısıyla köyde yaşayan vatandaşların zarar görmediğini ancak dere boyunca dikili olan onlarca ağacın kökünden söküldüğünü söyledi.



Kapı, bazı ekili arazilerinde üzerine ağaçların devrilmesi sonucu zarar gördüğünü kaydetti.

(BK-AA)

