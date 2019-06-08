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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt’ta ata sporu 'cirit' yaşatılıyor

Bayburt’ta ata sporu 'cirit' yaşatılıyor

- Cirit müsabakalarından görüntüler

Yabancı Turist Efes Ebeveyn 

-- Detay ve genel görüntüler

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt’ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor. İki haftada bir düzenlenen hazırlık karşılaşmalarına vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Bayburt Belediyesi cirit sahasında düzenlenen hazırlık karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği, oldukça zevkli ve heyecanlı geçen gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap turistler de ilgiyle takip etti. Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı. Bayburt’ta iki haftada bir düzenlenen gösteri müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten ciritçiler, “Vatandaşlarımız müsabakalara yoğun ilgi gösteriyor. Bayburt’ta ata sporumuz cirit günden güne gelişiyor.” dedi.

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