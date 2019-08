Battalgazi Otağı ziyaretçilerini Selçuklu dönemine götürüyor

-işletmeci Ali Karakaş konuşma

( MALATYA - ÖZEL)- ‘Diriliş Ertuğrul’dan esinlenerek yaptığı otağ ziyaretçi akınına uğruyor- Kaftan giyip kılıç kuşananlar Ertuğrul oluyor MALATYA



- Malatya’da ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinden esinlenilerek yapılan ve Selçuklu Dönemini yansıtan Battalgazi Otağı ziyaretçilerine tarihe yolculuk fırsatı sunuyor. 2 yıl önce Ali Karakaş isimli vatandaşın Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek kurduğu ve Battalgazi Otağı ismini verdiği çadırı ziyaret edenler adeta Selçuklu Dönemini ve Osmanlı’nın ilk kuruluş yıllarına tanıklık ediyor. Selçukluların önemli merkezlerinden biri olan ve Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir yere sahip olan Battalgazi’de kurulan çadırda zamanın savaş aletlerinden kıyafetlerine kadar birçok eşya bulunuyor. Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan çadırda ziyaretçiler özellikle de "Diriliş Ertuğrul" sevenleri kaftan giyip kılıç kuşanarak fotoğraf çektiriyor. Format olarak Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan otağ tarih bilincinin gelişmesinde de önemli bir yer tutuyor. İnsanlara tarihi yaşatmak için böyle bir proje geliştirdiklerini ifade eden mekanın işletmecisi Ali Karakaş “Eski Malatya Selçukluların önemli merkezlerinden bir tanesi. Selçuklular burada ciddi manada çalışmalar yapmışlar. Biz de böyle tarihi bir alanda bu projeyi yapmak istedik. 2 yıldır insanlar büyük ilgi gösteriyor. Her ilden gelenler var. Bu aralar yabancıların ilgisi de oldukça fazla. Görenler çok şaşırıyor” dedi.

Otağın format olarak Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Karakaş, “Bizden sonra Konya’da yapıldı Kayseri ve Elazığ’da yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Otağda her yaştan her bedene göre kıyafetlerin olduğunu dile getiren Karakaş, ziyaretçilerin otağda tarihle iç içe vakit geçirdiğini aktardı.