Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Batman'da tekstil çalıştayı

Batman'da tekstil çalıştayı

- Salondan ve katılımcılardan detaylar - Batman Valisi Hulusi Şahin’in gelişi - İstiklal Marşının okunması - Sinevizyon gösterimi - Vali Hulusi Şahin’in konuşması - İş - Kur İl Müdürü Besim Eviz’in konuşmasıBATMAN (AA) - Batman 'da İş - Kur tarafından kentte tekstil alanında faaliyet gösteren firma sahipleri için çalıştay düzenlendi.
İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Hulusi Şahin, çalıştaydan güzel sonuçlar çıkacağını söyledi.

İstihdam açısından tekstil sektörünün avantajlı olduğunu belirten Şahin, Batman 'da çok fazla kişinin tekstil alanında istihdam edildiğini aktardı. Batman 'a yatırım yapmak isteyen pek çok sanayicinin olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:" Batman 'da bir organize sanayimiz var, 5 defa büyütülmüş fakat bu kadar büyütülmesine rağmen şu anda yüzde yüz oranında doludur. Tekstil temiz bir sektördür. Bir OSB çatısı altında olmadan da tekstil sektörüne arsa üretebiliriz. Başka kimlikler ve çatılar altında da tekstil sektörünü ayağa kaldırabiliriz. Hedefimiz, daha çok istihdam, daha çok üretim ve tekstil yönünden Batman 'ın bir bölge merkezi haline gelmesidir." dedi.
İş - Kur İl Müdürü Besim Eviz ise, işsizlikle mücadele, üretim ve kalkınmanın sadece bir kurumun tek başına başaracağı bir konu olmadığını söyledi.

İş - Kur il müdürlüğü olarak kentte her yıl farklı bir temayla proje hayata geçirdiklerini ifade eden Eviz, "Ulusal çapta ses getiren bu çalışmalar sayesinde bugün tekstil sektörü ve diğer sektörler nitelik ve nicelik olarak bu güce kavuşmuştur." dedi.

Nicelik Tekstil Sektörü Konferans Nitelik 

İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı