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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da silahlı kavga: 4 yaralı

Batman’da silahlı kavga: 4 yaralı

Olay yerine gelen olay yeri incelemeden detay

Hastane Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Harekat Polisi 

-Olay yerine çok sayıda Özel harekat polisi sevk edildi
-Olay yerine Ambulans ekipleri gelmesi
-Binaya isabet eden mermiler detay
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman kent merkezi Seyitler Mahallesi 3002 sokakta ikamet eden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay komşular arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldi. Tartışma ile başlayan olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşusunun evine silahla ateş ettiği iddia edilen tarafların kavgada uzun namlulu silah kullandığı öğrenildi. Silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar kent Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kentteki diğer hastanelerde tedavi altına alındı.
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