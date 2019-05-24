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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Batman’da iftar saatinde markete EYP atıldı

Batman’da iftar saatinde markete EYP atıldı

El Yapımı Patlayıcı atılan marketten detay

İftar Vakti Polis Market Bild Polis Ekipleri 

-EYP yüzünden hasar gören kısımdan detay
-EYP’nin hazırlandığı düşünülen boş araziden detay
-Zırhlı araçlarla olay yerindeki polislerden detay
-Market çevresine çekilen güvenlik şeridinden detay
-Genel Detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da iftar vaktinde bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir markete atılan 2 adet EYP büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Marketin ön tarafında isabet eden patlayıcı maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri markete EYP atan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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